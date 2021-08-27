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【LEGO代理商】凱知樂發盈喜　上半年扭虧估賺1000萬人民幣

股市 17:39 2021/08/27

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【LEGO代理商】凱知樂發盈喜　上半年扭虧估賺1000萬人民幣　（資料圖片）

凱知樂國際 （02122） 發盈喜，初步估計截至6月底止，上半年除稅後淨溢利不少於1,000萬元人民幣，而去年同期則錄得稅後淨虧損1.36億元人民幣。

凱知樂表示，業績按年有改善主要由於疫情的負面影響緩解，而且香港及澳門的銷售額強勁增長，以致銷售額及毛利率恢復及正常化。另外，集團亦致力控制開支。

凱知樂玩具平台kkplus首個周末營業額逾100萬元　進駐品牌增至50個｜詳見【下一頁】

但凱知樂補充，基於疫情及變種病毒對中、港、澳門的整體經濟及就業狀況造成的潛在負面影響反覆，而且所造成的消費者情緒不明朗，加上集團戰略升級至轉型計劃的速度及成效，相信下半年的業務前景及財務表現仍充滿挑戰及不明朗。

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