【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬

▲ 大眾銀行大手加人幣定存息，如1年期大升0.25厘，報2.35厘。

月結在即，挾高離岸人民幣拆息，中小行續加人民幣定期存款息，包括今天（8月27日）大眾銀行全面調高1個月以上年息，當中加幅最多是1年期，勁升0.25厘，新息率報2.35厘。但仍不及建行亞洲，後者本周三（25日）連環推高息計劃，例如3個月、半年至1年期齊享2.48厘，門檻為50萬元（人民幣，下同）新資金。專家預計，人民幣存息暫仍加快減慢，因市場有穩定需求。

以長息計，南商及華僑永亨以2.7厘膺雙冠王，南商的起存額為50萬元，在亂市下1年輕鬆賺息逾1.3萬元。參考今午離岸人民幣1年拆息高見約3.1厘，專家指，中小行以高息吸存，較向大行拆借資金捱貴息划算。而業界補充，人民幣資產仍受捧，同業高息吸存出路多。

華僑永亨經濟師李若凡說，外電指深圳等廣東省地區擬在港澳離岸市場首發地方債券，市傳深圳在港籌發的地方債不多於50億元，縱使金額不多，但凸顯市面有需求，及有助人民幣國際化。

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此外，全球聚焦美國通脹對美息的影響，到頭來左右人民幣等非美貨幣走向。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國今晚公布7月份核心通脹PCE，料按月升0.4%，按年則因低基數效應而大升3.7%

談及美元，阿富汗政局轉差，機場恐襲死傷約兩百人，刺激美元再抽高至逾93。黃栢寧又指，與Delta變種病毒相關的擔憂正在升溫，並繼續打壓風險情緒，美債息維持低位，並令美滙指數升至3月以來最強水平，導致美國實際利率與美元進一步分化。但中期來看，美滙指數目前升勢似乎不可持續，因為許多地方的負面因素或會消退，而聯儲局亦會「靈活地」調整縮減買債步伐，來支持風險情緒。不過，這可能是第四季的故事，目前宜謹慎對待風險，以應對美元進一步上升。

黃栢寧認為，放眼中長線仍支持風險貨幣，例如澳元、紐元、加元、英鎊及人民幣。紐元3個月目標價0.7；至於6至12個月目標價，英鎊為1.41，加元為1.2，澳元為0.78，人民幣為6.3。按人幣在岸價兌美元亞洲收盤報6.4797，倘年底挑戰6.3的花旗最牛預估，即較現滙有近3%潛在漲幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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