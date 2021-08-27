【疫市營商】Lululemon計劃北美增聘8000名員工  上調員工時薪至最高132元

▲ Lululemon上調北美門店員工的最低時薪至15美元（約117港元）或17美元（約132港元），目標吸引更多員工為即將到來的購物旺季做準備。

北美購物旺季將至，Lululemon宣布上調北美門店員工的最低時薪至15美元（約117港元）或17美元（約132港元），還優化其他員工福利，目標吸引更多員工為即將到來的假期做準備。

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RetailDive報道，自9月27日起，Lululemon商店和客戶服務中心員工的最低時薪將上調至 15 美元或 17 美元， 同時優化休假、育兒假、健身和冥想課程的津貼等福利。工資增長將取決於員工的職位和商店位置，目標可增聘8,000全職和兼職員工。LuLulemon人力與文化高級副總裁Susan Gelinas表示，基本工資增長與公司原本的獎勵理念一致，而此舉也符合公司支持和提升員工的理念。

事實上，美國服務業仍面對難請人的挑戰，根據當地勞工統計局最新的勞動力報告指出，零售業是空缺職位數量第二多的行業，該行業職位空缺增加到1010萬個。雖然增加或改善福利成為企業吸引員工的誘因，但求職平台 DirectlyApply的一項調查中發現，應徵者對於醫療保險和退休儲蓄等福利的需求，高於其他福利措施。DirectlyApply 聯合創始人 Dylan Buckley表示，與提供健身室會員資格等軟性福利相比，零售求職者最重視醫療保健等福利。

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責任編輯：蘇穎琪