澳洲一早撤軍避阿富汗恐襲 事前接獲情報

▲ 澳洲防長表示澳洲早於恐襲前已接獲情報決定撤軍

恐怖組織「伊斯蘭國」分支ISIS-K於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，造成大量死傷。澳洲防長表示澳洲早於恐襲前已接獲情報決定撤軍，最終避過恐襲得以保障軍隊安全。

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澳洲防長達頓（Peter Dutton）於喀布爾機場恐襲發生後，接受澳洲電視台Channel 9訪問。

達頓稱是次恐襲於喀布爾機場外，鄰近Abbey Gate閘口及Baron Hotel兩處發生。他指上述位置正是澳洲軍隊會通過的機場入口，但強調無軍人因襲擊受傷。

達頓表示澳洲事前已接獲情報，指有清晰情報顯示ISIS-K意圖發動一次嚴重襲擊，而其後發生的襲擊也證實情報無誤。

自塔利班本月中佔領喀布爾以來，澳洲已協助超過4,000人撤離阿富汗。目前仍有澳洲公民滯留阿富汗，達頓承認在此情況下決定撤軍阿富汗是艱難決定。

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但達頓強調如政府明知恐襲幾乎定必發生仍不撤軍，只會導致軍人犧牲。他稱澳洲政府期望塔利班會堅守承諾，仍然容許商業航班順利進出阿富汗。

他形容阿富汗猶如處於戰爭狀態，提醒目前仍留在當地的澳洲公民和簽證持有人，應避免前往機場及公眾場所，及留意個人安全。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於Twitter發文，悼念於恐襲中喪生的美軍及阿富汗平民，更稱要譴責襲擊者作出野蠻及令人髮指的暴行。

責任編輯：鄭錦玲