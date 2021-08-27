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【三孩概念】愛帝宮上半年純利跌9% 不派息 月子中心收入升2%

股市 17:33 2021/08/27

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愛帝宮 （00286） 公布上半年業績。上半年賺2358.2萬元，按年跌9.2%；除稅前溢利更倒退11.3%，有3875萬元。不派中期息。期內收入有3.24億元，按年同樣減少6.5%；毛利率按年下跌3.3個百分點至39.6%。集團指收入及毛利減少主要由於已出售的醫學抗衰老業務持續倒退，及新開設之月子中心仍在上升期，收入未能覆蓋成本所致。

其中主營月子中心業務收入按年升2.6%至3.14億元。集團現有6間月子中心，提供505間房，包括今年4月成功以超輕資產新模式在深圳開設的新月子中心，公司計劃主力通過相同模式開設新中心，可大幅縮短新店開設週期和減少資本投入，相信新中心將協助集團達到更高的效益及回報。今年9和10月在深圳和成都將合共有多120間月子房提供服務。未來更受惠「三孩政策」，把握機會進一步擴大市佔率，加快開設月子中心，實現集團5年快速擴張規劃，滿足全國需求。

相關文章：【配股潮】「三孩概念股」愛帝宮曾升逾一成 折讓18%配股淨籌1.1億

【三孩政策】3歲前每月享500元育兒津貼　四川每名二、三孩可獲18000元鼓勵生育

記者：林淑如

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