【YouTube新功能】iOS版YouTube開放子母畫面　Premium會員率先試用

▲ 外媒透露，子母畫面將率先開放給YouTube Premium訂戶試用，之後再逐步擴展至所有美國用戶。

早前，YouTube曾表示會為iOS用戶提供子母畫面（Picture-in-Picture）功能，讓用戶可以在使用其他應用程式時，一邊觀賞影片。終於有外媒透露，子母畫面將率先開放給YouTube Premium訂戶試用，之後再逐步擴展至所有美國的用戶。

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據外媒TechCrunch報道指，只要用戶擁有訂閱YouTube Premium的會員資格，就可以在iOS版YouTube應用程式中啟用「子母畫面」功能。步驟相當簡單，方法如下：

1/ 開啟「youtube.com/new」網頁

2/ 登入個人Google帳號（需已訂閱為YouTube Premium會員）

3/ 尋找「iOS裝置的子母畫面功能」項目

4/ 選擇下方的「立即試用」

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目前，YouTube表示，「iOS 裝置的子母畫面功能」將以限時開放的方式提供予Premium會員試用至10月31日，未來或將以正式版逐步在全球其他地區推出。

責任編輯：施雯雯