  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一時佳話@iM網欄】幫他們重新振作 如何留住想辭職的同事？

理財智慧 17:27 2021/08/27

分享：

中秋節快到，工作進度落後的人是時候急起直追。最近筆者約見一些表現稍遜的同事，希望藉自身經驗幫助他們，重新振作並完成年初訂立的目標。其中，有位成績勉強合格的新同事，在會面時表示，自己性格不夠活潑開朗，不適合在理財行業繼續發展，甚至想要辭職。筆者當然惋惜，因為這位新同事當初花了一整年時間觀察這個行業，如今只做了短短幾個月便輕言放棄，而且，最初相識時，在他身上看見的優點並未消失，故不認為他「氣數已盡」。
這位新同事的目前狀態，筆者作為新人時也曾經歷過，其實很多現在行內獨當一面的領袖也一樣面對過。只要他能克服心魔，堅持一下，未來必然可以在行內大展拳腳。筆者遂向他分享《觀音像與石階》的故事，希望他能夠抖數精神，回心轉意，把握人生。
觀音像與石階
山上有一座寺廟，每天前來拜祭的信眾絡繹不絕，寺廟內的觀音石像和寺廟前鋪着的石階本是好朋友，最近卻突然生分了，石階不再肯理睬觀音像。原來，石階每天日曬雨淋，還要被信眾踩在腳下，看到觀音像處於殿堂中央，不受風吹雨打，生活悠哉，便心有不甘，認為大家同是石頭，為甚麼待遇有天壤之別？
石階很是懊惱，左思右想，愈想愈覺得不對，便向觀音像抱怨：「石像，大家都是石頭，憑甚麼你可以無憂無慮，輕鬆享受信眾帶來的貢品，而我卻要每天被人蹬來蹬去，沒有一天安生日子？」觀音像聽到石階話中的不忿，緩緩回答道：「朋友，你還記不記得，當初你只挨六刀，成為石階，而我是經歷千刀萬鑿，才有今日觀音的模樣？」
人生兩種痛
石階回憶起往事，記得一開始自己和石像，都立志要成為一尊受人敬仰的觀音像。不過當工匠真的開始雕刻時，它才發現每一刀都是鑽心的痛，自己難耐這些折磨，才央求工匠停手，退而求其次，將自己打造成石階。相反，觀音石像咬緊牙關，忍人所不能忍的痛苦，經過數不清的雕琢，日復一日，才成為如今的觀音像。回想至此，石階慚愧難當，無言以對，只能繼續默默忍受着身體的勞累。
筆者想帶出的是，很多畢業生剛出社會，加入大機構、找到好工作後，滿懷大志想着從此踏上青雲路。不過，現實世界總不會一帆風順，事業更多時候像心電圖、股市走勢圖般，反反復復，有起有落，但低潮過後，高峰就不遠了。
常言道「吃得苦中苦，方為人上人」，遇到挫折，我們可以選擇逃避放棄，也可以選擇砥礪前行。既然有時痛苦無可避免，你會選擇像觀音像般，勇於承受成長中的痛苦，或是跟石階一樣，永遠活在懊悔中的痛苦裡呢？兩者之中，筆者會選擇成長，而你的答案又會是甚麼呢？

作者 周榮佳

作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 一時佳話

最新專欄文章 更多

【一時佳話@iM網欄】不優秀的優秀領導 適時退讓予人發揮空間
2021/08/17
【一時佳話@iM網欄】不優秀的優秀領導 適時退讓予人發揮空間
【一時佳話@iM網欄】轉行總猶豫 一動不如一靜？
2021/08/03
【一時佳話@iM網欄】轉行總猶豫 一動不如一靜？
一動不如一靜？
2021/07/31
一動不如一靜？
【一時佳話@iM網欄】成就的動力 追求快樂Vs逃離痛苦
2021/07/20
【一時佳話@iM網欄】成就的動力 追求快樂Vs逃離痛苦
成就的動力
2021/07/17
成就的動力
領導能力 管理技巧 職場技能 畢業 行業 中秋節 辭職

上一篇文章

【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（下）

下一篇文章

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO