【一時佳話@iM網欄】幫他們重新振作 如何留住想辭職的同事？

中秋節快到，工作進度落後的人是時候急起直追。最近筆者約見一些表現稍遜的同事，希望藉自身經驗幫助他們，重新振作並完成年初訂立的目標。其中，有位成績勉強合格的新同事，在會面時表示，自己性格不夠活潑開朗，不適合在理財行業繼續發展，甚至想要辭職。筆者當然惋惜，因為這位新同事當初花了一整年時間觀察這個行業，如今只做了短短幾個月便輕言放棄，而且，最初相識時，在他身上看見的優點並未消失，故不認為他「氣數已盡」。

這位新同事的目前狀態，筆者作為新人時也曾經歷過，其實很多現在行內獨當一面的領袖也一樣面對過。只要他能克服心魔，堅持一下，未來必然可以在行內大展拳腳。筆者遂向他分享《觀音像與石階》的故事，希望他能夠抖數精神，回心轉意，把握人生。

觀音像與石階

山上有一座寺廟，每天前來拜祭的信眾絡繹不絕，寺廟內的觀音石像和寺廟前鋪着的石階本是好朋友，最近卻突然生分了，石階不再肯理睬觀音像。原來，石階每天日曬雨淋，還要被信眾踩在腳下，看到觀音像處於殿堂中央，不受風吹雨打，生活悠哉，便心有不甘，認為大家同是石頭，為甚麼待遇有天壤之別？

石階很是懊惱，左思右想，愈想愈覺得不對，便向觀音像抱怨：「石像，大家都是石頭，憑甚麼你可以無憂無慮，輕鬆享受信眾帶來的貢品，而我卻要每天被人蹬來蹬去，沒有一天安生日子？」觀音像聽到石階話中的不忿，緩緩回答道：「朋友，你還記不記得，當初你只挨六刀，成為石階，而我是經歷千刀萬鑿，才有今日觀音的模樣？」

人生兩種痛

石階回憶起往事，記得一開始自己和石像，都立志要成為一尊受人敬仰的觀音像。不過當工匠真的開始雕刻時，它才發現每一刀都是鑽心的痛，自己難耐這些折磨，才央求工匠停手，退而求其次，將自己打造成石階。相反，觀音石像咬緊牙關，忍人所不能忍的痛苦，經過數不清的雕琢，日復一日，才成為如今的觀音像。回想至此，石階慚愧難當，無言以對，只能繼續默默忍受着身體的勞累。

筆者想帶出的是，很多畢業生剛出社會，加入大機構、找到好工作後，滿懷大志想着從此踏上青雲路。不過，現實世界總不會一帆風順，事業更多時候像心電圖、股市走勢圖般，反反復復，有起有落，但低潮過後，高峰就不遠了。

常言道「吃得苦中苦，方為人上人」，遇到挫折，我們可以選擇逃避放棄，也可以選擇砥礪前行。既然有時痛苦無可避免，你會選擇像觀音像般，勇於承受成長中的痛苦，或是跟石階一樣，永遠活在懊悔中的痛苦裡呢？兩者之中，筆者會選擇成長，而你的答案又會是甚麼呢？

作者 周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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