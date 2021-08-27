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【業績】萬華媒體首季虧損收窄至420萬元　毛記葵涌持股一年賬面升值86%

股市 17:25 2021/08/27

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持有毛記葵涌  （01716） 、《明報》同系公司萬華媒體 （00426） 公布第一季度業績。截至6月底止第一季，錄得虧損420萬元，較去年同期虧損收窄25.8%，不派息。若計及期間的貨幣匯兌差額及金融資產公平值變動，萬華媒體按年則由虧轉盈，轉賺214.8萬元。

上一季度，萬華媒體錄得營業額1086.6萬元，按年升3.7%。其中，來自娛樂及生活時尚的媒體業務收入升7.9%至872.2萬元，而手錶及汽車業務以及其他的媒體業務收入則跌10.5%至214.4萬元。

林日曦「離舒適區」辭職、毛記葵涌跌7%　800萬元悉售持股折讓多少？｜詳見【下一頁】

萬華媒體在業績報告中披露，集團在毛記葵涌2018年上市前持有1200萬股，其上市前賬面值176.8萬元。而截至今年6月底止，該批持股的公平值已上升1368萬元，較去年同期再升值86.9%，佔集團資產總值約10%。

萬華媒體指，在毛記葵涌的投資並非持作買賣，而是策略性投資，將定期檢討其投資策略以應對市況轉變。

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毛記葵涌遭萬華媒體減持 兩日累套1230萬（第二版）

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