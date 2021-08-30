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【吉利175】吉利旗下極氪引Intel、寧德時代、嗶哩嗶哩等投資39億　股價升逾半成

當炒股 10:48 2021/08/30

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【吉利175】吉利電動車公司極氪融資39億 引Intel、寧德時代、嗶哩嗶哩等五投資者

吉利汽車 （00175） 和母企浙江吉利合資的純電動車公司「極氪智能科技」與5名投資者訂立購股協議，極氪將向投資者配發合共約1.26億股Pre-A系列優先股，總代價5億美元（約39億港元）。吉利表示，入股極氪的投資者包括英特爾Intel（美：INTC）、寧德時代（深：300750）、鴻商集團、嗶哩嗶哩 （09626） 和博裕投資。

極氪智能科技發行的Pre-A系列優先股，佔已擴大後發行股本約5.6%。若以此推算，極氪估值約89億美元（約694億港元）。

吉利汽車周一股價造好，最新升5.4%，暫報27.2元，成交12.2億元。

吉利訂2025年目標　極氪成高端電動車全球前三【下一頁】

吉利表示，透過引入各自行業內廣受認可的市場領先投資者，將提升極氪智能科技的市場形象， 進而推動極氪智能科技的未來前景。該舉是極氪智能科技建立所有參與者利益一體化生態系統的第一步，並為極氪智能科技及其合作夥伴之間的更多戰略合作打開大門。

吉利續指，投資者的投資為極氪智能科技籌集資金提供機會，同時拓寬其投資者基礎，以擴大及發展在快速發展的電動汽車行業中的業務。集團將繼續尋求其他投資者的適合投資，以發展極氪智能科技的業務。

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【吉利175】吉利控股與雷諾達成合作備忘開發混合動力汽車　吉利汽車︰正探索不同選項參與

【電動車】吉利夥欣旺達組電動車電池合資公司 註冊資本1億元

編輯：陳健婷

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港股 新經濟股 英特爾（Intel，美：INTC） 集資 Intel 電動車 嗶哩嗶哩—SW（09626） 寧德時代（深：300750） 吉利汽車（00175）

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