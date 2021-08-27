▲ 【A股期貨】新交所不怕港交所A股期貨搶生意 「台股期貨是例子」

香港交易所 （00388） 上周獲監管批准，10月18日在香港推出MSCI A股期貨，被外界視為港交所在A股衍生產品的突破。新加坡交易所是現時唯一擁有A股期貨產品的境外交易所，新交所衍生產品主管Michael Syn接受外電訪問時稱，即使港交所推出A股期貨，有信心新交所的富時A50 期貨繼續是投資者對沖A股風險的主要工具。

富時A50期貨是新交所股指期貨的主力產品，已推出近15年，幾乎是24小時交易，佔新交所上半年股指期貨成交量的53%。

港交所10月18日推MSCI中國A50期貨，可見【下一頁】

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Syn指出，新交所可以提供中國不同資產的衍生產品，涵蓋匯率、商品和股票指數，指數提供商可在不同地方上市產品，「重點不是產品，而是平台」。Syn 舉例，MSCI去年改與港交所簽署合作協議後，新交所上台灣股指期貨合約改與富時指數合作，最新依然佔據台灣股指期貨95%市佔率。

事實上，港交所在A股指數期貨外，也設有人民幣匯率期貨、人民幣計價黃金和白銀產品。在互聯互通機制下，大量外資在香港交易A股，因此港交所A股期貨被不少券商看好能夠成功。

港交所推A股期貨有期 高盛看601元、兩月間籲賣變籲買，可見【下一頁】

Syn指，A股指數期貨在中國股市發展仍處於很小部分，新交所會循中國匯率、商品、股票產品持續發展。

新交所（星：S68）股價本周跌6%，港交所股價同期升5%。

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編輯：麥德銘

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