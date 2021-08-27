【業績｜AEON】永旺中期虧損擴大2.4倍至2.45億　管理層：考慮加快開設Daiso Japan（第二版）

▲ 永旺上半年虧損擴大2.4倍至2.45億 派發中期息0.03元

AEON永旺 （00984） 今年上半年股東應佔虧損達2.45億元，按年擴大2.4倍；期內收入達48.07億元，按年減少6.8%；每股派發中期息3港仙，去年同期為5港仙。

未來考慮加速開設「Daiso Japan」店鋪

永旺百貨執行董事兼董事總經理菅原功表示，公司與「Daiso」合作在港營運的「Daiso Japan」銷售比預期理想，現在獨立店鋪已經開設四間，顧客的認知度頗高，若商圈、地區合適，未來會考慮加速開設「Daiso Japan」店鋪。

電子消費券促進高單價產品銷售

他又指，電子消費券發放對公司的經營有改善，在消費券發放初期，高單價產品的增長率較好，公司希望藉由消費券效應，透過商品吸引顧客，進而提升銷售以改善下半年業績。

近年有Donki等日本超市進軍本港，菅原功表示，近年有很多新興競爭對手，包括網上零售亦漸趨成熟，預計未來競爭環境會越來越嚴峻。但公司在香港零售擁有多年經驗，希望能透過經驗為消費者提供更適合的商品及服務。

香港業務上半年虧損增59%至1.06億元

永旺上半年香港業務收益按年減少7%，至22.53億元，期內虧損按年增59%至1.06億元。公司表示，受外訪旅遊嚴重受阻，及社交距離措施的窒礙，私人消費開支僅有輕微增長，但隨著外出用餐限制措施的放寬，大眾對居家相關物品的需求比去年同期相比有所減少，影響了銷售表現。

中國業務由盈轉虧

中國業務方面，上半年收益下降 6.6%至25.55億元，期內由盈轉虧，虧損1.23億元，主要由於顧客的生活方式和消費模式進一步傾向於在鄰近及線上購物，顧客到訪購物中心及消費的情況受到影響，而疫情反復亦影響部分地區的商店業務。

永旺計劃，於今年8月初在旺角家樂坊開設了全港第三間「AEON STYLE」。至於小型專門店業務，公司預計，與DAISO集團的戰略夥伴關係將加快未來小型專門店的開業速度。自2021年7月，本集團在其零售網路中增加了3家DAISO店舖。

（第二版更新管理層回應）

相關文章：

【業績｜盲盒】泡泡瑪特半年多賺1.5倍、不派中期息 午後跌近半成

【業績｜物流】嘉里物流盈利增2.15倍、派息增9成至0.211元 馬榮楷：料運費高企持續至明年首季（第二版）

記者：梁安琪

同場加映：

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫《ET開市直擊》-鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧