【職場熱話】新入職女同事被屈請食飯 屬職場基本禮貌？ 網民：擺明有資歷前輩欺負新人

近日有網民於網上討論區發文，指樓主最近上班，第一感覺上司、同事都很好，應該開心過上一份瘋狂加班的工作，惟第一天午餐時發生了一件事，故詢問網民這樣做，到底是應份，當與大家打招呼？還是某同事亂說一通，而樓主這麼笨被人「賣豬仔」？

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此貼文一出後，引來熱議，有些網民認為新人請大家食飯不是基本禮貌，反而是不正常，更認為樓主被人欺負到十分離譜，「全件事這麼離譜都沒有其他人出聲？」、「哪有基本禮貌要人家請食飯？」、「擺明有資歷的同事欺負新人」、「很離譜！一般是前輩請新人吃飯，哪有規矩是新入職員工請上司吃飯？」

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另有網民提供建議，「下次當面問某同事，她剛入職的時候有沒有這樣做？ 如果她答不出來就不是基本禮貌，又或者她連基本禮貌都不懂。」、「影收據回公司群組，然後說明每人多少錢， 再貼自己的payme code上去。」、「你要不要叫他們付錢，之後再辭職？這樣的同事很難共事，過了七天後要辭職就等通知期，很麻煩！」、「我看你不如找下一份工作，在這公司一定沒有好日子過。」

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責任編輯：陳頌潔