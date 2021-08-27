【北水基金】外資巨無霸下周一首推北水基金 各界緊盯銷情

▲ 貝萊德下周一首推公募基金，包括官媒等內地媒體連日來大幅報道。

作為全球最大資產管理公司的貝萊德，下周一（8月30日）強勢出擊，首推北水基金，內媒指惹來業界緊盯，因過往外資巨無霸闖華，往往帶來「鮎魚效應」，有助壯大規模，故今次巨挈的逆市「首騷」也備受關注。

3千北水基金 禁大額贖回申購

另一方面，約3,000隻北水基金突施限購令，嚴禁大額贖回或申購，以免股市劇震下，基民急覓逃生門，令基金更波動。

貝莱德中國新視野混合基金將於8月30日至9月10日公開募集，上限80億元（人民幣，下同）。擬任基金經理唐華具備16年A股投研經驗，曾任貝莱德投資管理（上海）有限公司投研董事、英國施羅德集團上海代表處首席代表、中原證券資產管理總部研究總監兼A股投資經理等。

2020年4月，外資獨資公募申請開閘後，貝莱德作為第一批提交申請材料的機構，也搶先飲得頭啖湯，在同年8月獲批。直至今年6月，正式取得公募基金業務許可證，成為首家在內地開展公募基金業的外商資產管理公司。正式開業後，隨即在7月1日上報其首隻公募產品，並在8月16日過關。

貝莱德中國新視野混合基金的布局策略，內媒引述這間全球最大資管公司早前曾公開表示，新產品作為一隻開放式混合型基金，將在嚴格風險控制的基礎上，通過使用偏向長期投資的總收益策略，從深入的個股研究出發，力爭實現基金資產長期穩定增值。貝莱德基金總經理張弛也表示，對貝莱德首隻公募基金的發行倍感期待。

深圳中金華創基金董事長龔濤料，貝莱德基金首隻公募產品會提前结束募集，畢竟其母公司在內地開展業務逾10年。

截至6月底，貝莱德在全球管理的總規模约9.5萬億美元，涵蓋股票、固定收益投資、現金管理、另類投資及諮詢策略等。因此，海外資管巨無霸究竟能否在內地打響「第一槍」，甚惹關注。

外資持續闖華 富達准設公募

值得一提的是，外資在華近期動作多多，富達基金在8月6日被核准設立，成為第二家外資獨資公募。此外，還有路博萬、范達、施羅德及聯博等外資，也爭相遞交設立外商獨資公募的申請，中證監仍在審批中。

另一方面，近年個別合資公募的外資股東明言，擬提升旗下公募基金公司的持股比例，甚至有意全面控股，相關股權變更正推進中。

上投摩根基金早前遞交的變更5%以上股權申请，已在8月19日取得受理。據了解，早在2020年4月，摩根資管已表示與上海國際信託初步達成共識，擬收購取得上投摩根基金股權至100%。

此外，摩根士丹利華鑫基金也在6月遞交變更5%以上股權，內媒指相關受讓價約3.89億元。

綜合分析指，外資加速進場帶來鮎魚效應，專家如龔濤指，外資公募在產品設計上有創新力及系統化的風險管理，有助推進基金業。

猶記得早自2003年底開始，首批合資基金公司闖華，助內地基金業起規範，兼且有利20多年來資產管理騰飛，成為A股的大水喉。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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