微信公眾號推出「我的商店」新功能 滿足帶貨需求

據內媒報道，騰訊控股旗下微信公眾號推出新功能「我的商店」，公眾號運營者添加該功能後，可在文章中插入商品卡片，而未開通商店的話可免費開店，方便運營者向買家推銷購物。

【政府工略】環境保護署請減廢主任 月薪4.4萬元 需具有最少4年經驗 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

根據官方介紹，將商店和公眾號關聯後支持在編輯器添加關聯商店中的商品，滿足帶貨需求，公眾號運營者發表文章後，用戶將可訪問文章中所添加的商品。

微信直播新設10種規範 化妝刻意扮醜等行為被禁 【見下頁】

而沒有開通商店公眾號則可選擇開設微店、有贊小商店、微信小商店、小鵝通、微盟小商店等。另外，「我的商店」功能並支持綁定小程序接入公眾號進行賣貨。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機