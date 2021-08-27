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微信公眾號推出「我的商店」新功能 滿足帶貨需求

環球政經 19:18 2021/08/27

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據內媒報道，騰訊控股旗下微信公眾號推出新功能「我的商店」，公眾號運營者添加該功能後，可在文章中插入商品卡片，而未開通商店的話可免費開店，方便運營者向買家推銷購物。

【政府工略】環境保護署請減廢主任 月薪4.4萬元 需具有最少4年經驗 【見下頁

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根據官方介紹，將商店和公眾號關聯後支持在編輯器添加關聯商店中的商品，滿足帶貨需求，公眾號運營者發表文章後，用戶將可訪問文章中所添加的商品。

微信直播新設10種規範 化妝刻意扮醜等行為被禁 【見下頁

而沒有開通商店公眾號則可選擇開設微店、有贊小商店、微信小商店、小鵝通、微盟小商店等。另外，「我的商店」功能並支持綁定小程序接入公眾號進行賣貨。

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撰文 : 陳楚琨

商品 微信 騰訊

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