【大行點睇】里昂指潤地估值非常吸引　重申行業首選

里昂發表報告指，華潤置地(01109) 上半年業績穩健，基礎純利按年增長18.3%至99.1億元人民幣，優於該行今年盈利增長預測的12%。盈利增長主要受收入上升64%所推動，但部分被毛利率下降2個百分點至31.3%，及合營和附屬貢獻較低所抵銷。



該行估計，未來三年租賃盈利將貢獻集團每年基礎利潤增長的6%至7%，減輕物業發展毛利率的壓力，並提供更清晰的盈利能見度。

里昂重申潤地股份「買入」評級及為首選，目標價維持50元，相信集團是商場銷售上升趨勢的主要受惠者，且其現價相當於今年市盈率6倍，估值是非常吸引。

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