【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息

▲ 工銀亞洲本周最積極，兩連加港元定存息，兼降低入場門檻。

8月倒數，本周港元定期存款息率格價，共有4行調整定存息，當中3加1減，東亞 （00023） 、富邦及工銀亞洲鬥加，僅大新 （02356） 削短存。

專家預計，下周已進入跨月度，料加息持續，皆因金管局本周三（8月25日）突公布，自9月7日起，將分8期增發400億元外滙基金票據，市料為要抽走過剩閒資。

分析指此乃2017年9月、相隔4年以來金管局再出招，更較聯儲局出手前提早「吸水」，料個別業界為免年結前因當局出手抽走流動性，令銀根緊絀，遂先加息力搶跨年錢。再者，若增發措施陸續有來，推高港息，定存有望再跟加。何況阿富汗亂局惡化，亦令游資慌忙避險。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大

事實上，本周已有3間大小行罕有鬥加定存息，且戰況轉趨激烈。工銀亞洲更3招齊發，繼本周一（23日）帶頭加3個月以上年息0.05厘外，及至昨天（26日）再連環出招，加息之餘，且降門檻，從原本須百萬元才享最高息，驟降兩成至80萬元。

至於全周高息榜，以半年期稍變，東亞微升半年期0.05厘，新息率報0.85厘，續冠絕全城。而原本已猛打高息牌的富邦，新推半年定存享0.8厘，問鼎高息王亞軍。兩行皆要求50萬元全新資金等附帶條件。此外，工銀亞洲兩連加6個月年息0.1厘、至0.65厘，亦打入5甲之列。

參考半年拆息今天（27日）僅報0.24厘，工銀亞洲等大小行在牌面上是蝕息搶存。

而港滙曾因「抽資」而急彈50點子，至7.7826。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，由現時至年底料港滙於介乎7.77至7.78水平上落。

相關新聞：【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘

【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源