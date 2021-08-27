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【新股IPO】鷹瞳科技傳下月尋求通過聆訊　集資至少23.3億

新股IPO 16:43 2021/08/27

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鷹瞳科技傳下月尋求通過聆訊　傳集資至少23.3億

今年六月遞交上市申請的鷹瞳科技（Airdoc Technology）據報將在下月赴港交所 （00388） 闖關，尋求通過上市聆訊。據外電報道指，公司計劃集資3億至5億美元（折合約23.3億至38.8億港元）。

鷹瞳科技主要提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案，擁有中國首款用於協助診斷糖尿病視網膜病變的軟件Airdoc-AIFUNDUS （1.0），瑞銀及中信証券為聯席保薦人。

該公司在2015年，先後合共進行7輪融資，包括中國平安 （02318） 、復星集團、清池資本、奧博資本等均有份參與投資。

公司去年總虧損達7962.6萬元（人民幣，下同），按年收窄8.6%；期內收入達4767.2萬元，按年增長56.7%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】據報最快明年來港上市集資39億元　蜜雪冰城：沒有明確上市計劃（第二版）

記者：梁安琪

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