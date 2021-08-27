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【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」

理財智慧 17:11 2021/08/27

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為慶祝麥當勞App週年慶，麥當勞找來當紅男團MIRROR姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客。「籃神卡」自推出以來掀起全城換領熱潮，優惠推出短短一週，全港麥當勞的「籃神卡」幾乎已售罄，只有零星麥當勞仍有場量供應，更掀起一輪「籃神卡」炒賣潮。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相），詳見【下一頁

踏入麥當勞 App 週年慶第二週（8 月 30 日至 9 月 3日），將會推出更多優惠，本周將由教主Anson Lo（盧瀚霆）將登場，接力推薦他的心水美食。當中更有經典四重芝士孖堡回歸，除了雙層牛肉外，還有限定一日的「25元歎四重芝士孖堡配中汽水」優惠。

    點擊圖片放大
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教主其他特別精選的電子優惠券包括：「25元歎雙層魚柳飽配中汽水」，也有全新重量級驚喜「18元歎珍寶分享薯條」、「25元 歎菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」，還有「10元歎蛋糕麥旋風」，可以揀教主喜歡的士多啤梨醬或朱古力醬。

 

MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊，詳見【下一頁

此外，有見「籃神卡」自推出以來掀起全城換領熱潮，麥當勞將於第二週特別加推兩款限量版「籃神卡」，推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可隨機獲得其中一款，各位粉絲萬勿錯過。「籃神卡」印有三位成員穿上紅色麥當勞球衣的英姿，球衣號碼更是他們參加全民造星時的參賽者編號，極具收藏價值，限量版「籃神卡」數量有限，換完即止。

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記者：陳詠妍

美食 全民造星 盧瀚霆 Mirror 姜濤 籃球 麥當勞

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