【強積金MPF】冀能放寬積金組合限制 富達國際：料TVC將成為未來趨勢

「可扣稅自願性供款」（TVC）於2019年推出，據積金局數據顯示，於2020至2021年度稅季，錄得5.3萬名TVC用戶，較去年同期3.8萬，增約4成，富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕形容，計劃目前獲得不錯反應，見到更多人願意提早為退休儲蓄做好準備，更預料TVC將會成為未來趨勢。

據富達國際早前的調查顯示，近60%受訪者指，即使有意規劃自己退休計劃，仍感得無從入手，陳宇昕建議大眾先認識市面上的投資工具，或向強積金供應商查詢，了解自己個人需求。她表示市民收到年表時，應提早閱讀，理解手上有甚麼基金可選擇、現時購入了甚麼以及其過去表現如何，再考慮自己的部署安排。

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近年中國加強監管科網股等市場，陳宇昕認為市場波幅屬正常現象，加上強積金屬長綫投資項目，故提醒市民毋須因一時波動而過分憂慮，反而他們檢視自己在不同人生階段的可承受程度，來部署自己資產分配。

現時強積金的可供投資資產類別有限，陳宇昕表示，期望積金局可放寬對強積金組合的限制，隨中國債券市場的發行量及流動性均有增加，故冀放寬投資中國債券佔基金資產10%比例上限，以提升基金經理調配資產的彈性。

積金局目前仍在籌備一站式電子平台「積金易平台」，料平台需待2023年才面世，她期望平台啟用後，行政服務會更精簡及單一，從而增加效率，用戶同時亦更加容易。

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責任編輯：潘曉豐