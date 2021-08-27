【中概股】據報中國擬禁止擁有大量用戶數據科企赴美上市

中概股近期陷入監管風波，股價集體大跌。據外媒引述知情人士，內地政府計劃擬定新規，或進一步禁止擁有大量敏感消費者數據的公司赴美國IPO。

知情人士透露，中國證券監管部門官員已經在最近幾周內，告知部分公司和國際投資者，新規將禁止擁有大量用戶相關數據的互聯網公司到海外上市。據知情人士透露，新規主要針對通過VIE架構尋求赴海外上市的公司。

不過新規並非禁止所有中國企業赴美上市，據報知情人士透露，那些用戶數據不太敏感的公司，例如醫藥行業，未來或有可能繼續獲得中國監管部門批准赴美上市。

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编辑：李勝男