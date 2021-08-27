【MPF】今年MPF整體回報0.8% 人均賺2254元

▲ 今年MPF整體險升0.8%，人均賺2254元。

駿隆指，今年強積金（MPF）平均回報仍錄得正數，險升0.8%，人均賺約2,254元，但須注意的是，其統計數字截至本周一（8月23日），還未反映新近的暗湧，包括阿富汗局勢惡化及憂慮聯儲局收水，累長升長有的歐美股票轉跌。

事實上，MPF已3連跌，單以8月份來看，陷負回報1%，單月人均轉蝕2,555元。

湧中港股票MPF供款 創新高

此外，另一MPF專家積金評級公司指，盡管港股跌入熊市區域，但成員仍對中港股市抱有信心，上月湧入中港股票MPF的供款創新高，凸顯上班族深諳平均成本法的好處，若放眼長線，不妨放心愈跌愈買。

積金評級今天（8月27日）發表7月份強積金資產類別資金流摘要，且總結數項重點如下。

中港股市於7月份大跌，但MPF成員無懼，仍趁低吸納中港股票，香港及中國股票基金在當月吸引資金淨流入總額約272%，創歷史新高。

相反，防禦性資產如保守基金、保證基金和債券基金，在7月份錄得最大資金淨流出，合計資金淨流出佔MPF淨流入總額陷負數，約為負248%。盡管資金流波動，連帶以「永久離港」為由提早提取強積金數字亦備受關注，但淨流入總額在7月份仍保持強勁，合共錄得約32.9億元資金淨流入。

人均帳戶結餘 按月減8千元

據積金評級的中港股票基金指數，7月份單月急跌9.54%，為2018年10月以來最差的單月表現，更是今年首度見紅，亦導致股票指數在首7個月累計虧損5.02%。

而由於7月份中港股市大跌，強積金總資產從6月底1.221萬億元的歷史高位，減至7月底的1.187萬億元，以450萬名供款成員計，平均帳戶結餘由6月底約26.9萬元，下跌至7月底約26.1萬元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，盡管港股朝着熊市區域盤旋，拖累股市在7月份大跌，但強積金成員對香港及中國股市投入的資金卻創記錄。「雖然積金評級的股票基金（香港及中國）指數在7月份錄得自2018年10月以來最大單月虧損，但成員投資於本地股市的資金規模卻屬前所未有。資金離開提供最低回報的保守基金及保證基金等防禦性資產，反映供款人追求更高回報。此外，投資者對美國縮表，以至內地科技公司受監管表示擔憂，但打工仔仍將股票視為最佳投資工具，而港股的調整似乎為成員提供趁低吸納的機會。」

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源