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【樓市現象】二手樓價繼續升　將軍澳二綫屋苑呎價升穿19000元

股樓投資 16:45 2021/08/27

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二手樓價持續高企，日前有將軍澳二綫屋苑呎價首次突破1.9萬元水平。香港置業劉浩勤說，將軍澳慧安園1座高層E室，實用面積351平方呎，兩房間隔，向東南，享開揚山景，日前以675萬元易手，實用呎價約19,231元，除了呎價創屋苑歷史新高，成交價亦破同類細兩房新高。 

劉浩勤指，上述慧安園單位以高價易手，皆因區內較接近港鐵站的新都城，現時入場叫價要700萬元或以上，而區內700萬元以下的同類單位已幾乎沒有選擇，而慧安園本月暫錄3宗成交個案，平均實用呎價17,265元，較上月的16,859元高出2.4%。 

資料顯示，原業主於2012年底以361萬元購入上述單位，持貨近9年，現帳面賺約314萬元，物業期內升值87%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 慧安園 將軍澳 香港置業

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