【業績｜內銀】工建交郵儲行今公佈中期業績　工行純利增近一成、交行多賺15%（第二版）

▲ 交行（03328）收市後率先公佈中期業績。

國有內銀周五（27日）收市起陸續放榜，工行 （01398） 純利增9.9%至1634.7億元，利息淨收入升5.1%至3362.9億元，手續費及佣金淨收入升約不足1%，報759.4億元。

交行 （03328） 收市後率先公佈中期業績，上半年純利按年增15.1%至420.19億元（人民幣，下同），淨經營收入則按年增5.6%，至1340.5億元。

郵儲行 （01658） 上半年純利按年大增21.8%至410.1億元，利息淨收入上升6.2%至1320億元，而手續費及佣金淨收入則增37.9%至114.3億元。

工建交行2020年度業績詳見﹕【下一頁】

交行利息淨收入按年增6.3%，至784.86億元，手續費及佣金淨收入按年增2.84%，至249.66億元，淨息差為1.55%，按年上升2個基點。

截至6月底，資產規模達11.41萬億元，較去年底增長6.7%。客戶貸款餘額較去年底增8.52%，至6.35萬億元。客戶存款餘額較去年底增6.19%，為7.02萬億元。

不良貸款率較去年底下降0.07個百分點，至1.6%。撥備覆蓋率較去年底上升5.42個百分點，至149.29%。信用減值損失按年跌0.75%。

交行﹕傳統信貸需求下降

交行行長劉珺表示，受疫情影響，加上中美關係導致國際經貿出現很多不確定性，企業營運成本受到影響。從國內經濟去看，盡管現時已回歸至常態化經濟，但受到國際經貿影響，出口增速放緩，料經濟壓力仍在。

他承認，現時確實出現信貸需求下降趨勢，但強調在傳統信貸需求下降的同時，相信新信貸需求亦會湧現。除需求以外，副行長郭莽則表示，料下半年貸款定價有下行壓力。

不良貸款方面，副行長殷久勇表示，上半年不良貸款主要來自房地產、交通運輸等行業。房地產貸款不良率上升，從去年底的1.35%增加至1.69%，殷久勇解釋，主要因該行個別分行和子公司對三間小型的房地產貸款出現風險所致。

另外，工行 （01398） 、建行 （00939） 同日將稍後公佈業績。

（第二版新增﹕交行業績會議內容）

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編輯﹕賴奕羚

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