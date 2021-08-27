【業績｜內銀】工建交郵儲行今公佈中期業績　工行純利增近一成、交行多賺15%

▲ 交行（03328）收市後率先公佈中期業績。

國有內銀周五（27日）收市起陸續放榜，工行 （01398） 純利增9.9%至1634.7億元，利息淨收入升5.1%至3362.9億元，手續費及佣金淨收入升約不足1%，報759.4億元。

交行 （03328） 收市後率先公佈中期業績，上半年純利按年增15.1%至420.19億元（人民幣，下同），淨經營收入則按年增5.6%，至1340.5億元。

郵儲行 （01658） 上半年純利按年大增21.8%至410.1億元，利息淨收入上升6.2%至1320億元，而手續費及佣金淨收入則增37.9%至114.3億元。

工建交行2020年度業績詳見﹕【下一頁】

交行利息淨收入按年增6.3%，至784.86億元，手續費及佣金淨收入按年增2.84%，至249.66億元，淨息差為1.55%，按年上升2個基點。

截至6月底，資產規模達11.41萬億元，較去年底增長6.7%。客戶貸款餘額較去年底增8.52%，至6.35萬億元。客戶存款餘額較去年底增6.19%，為7.02萬億元。

不良貸款率較去年底下降0.07個百分點，至1.6%。撥備覆蓋率較去年底上升5.42個百分點，至149.29%。信用減值損失按年跌0.75%。

另外，工行 （01398） 、建行 （00939） 同日將稍後公佈業績。

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編輯﹕賴奕羚

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