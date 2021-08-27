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【新冠疫情】世衛計劃9月底前完成 運送1億劑科興及國藥疫苗至非洲及亞洲國家

環球政經 16:37 2021/08/27

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世衛轄下應對疫情大流行項目，計劃在9月底前完成運送1億劑科興及國藥集團的新冠疫苗，主要送往至非洲及亞洲等有需要國家，是世衛首次交付中國公司製造的新冠疫苗。

【新冠疫苗】新加坡已達至七成人口接種目標 將逐步放寬防疫限制：【下一頁

根據世衛COVAX新冠疫苗實施計劃，該批疫苗於7月至9月期間，付運至60個國家，而在1億劑疫苗當中，科興及國藥各佔一半，國藥疫苗亦於8月中已付運了1億疫苗。

世衛原訂計劃於今年內交付20億劑新冠疫苗，但由於供應問題，加上主要生產疫苗的國家印度實施出口限制因素，導致目標大幅落後。

 

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責任編輯：潘曉豐

科興 疫苗 疫情 香港

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