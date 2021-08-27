【搶攻手遊市場】Netflix遊戲幾時登陸香港？　首推兩款熱門原創劇Stranger Things手遊

影片串流平台Netflix日前宣布進軍遊戲市場，緊接下來就是展開初步測試。綜合外電報道，Netflix首度推出兩款原創劇《怪奇物語》（Stranger Things）系列的手遊，並率先開放了波蘭的Android訂閱用戶下載，進行整合測試。

目前兩款開放下載的手遊《怪奇物語 1984》及《怪奇物語 3》，遊戲會出現在有關用戶的Netflix首頁之中，點擊下載會跳至Google Play Store。即遊戲檔案不會整合Netflix App中，也非以雲端模式推出。

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除了Stranger Things系列之外，Netflix早前還表示會在其手遊平台推出《黑鏡》（Black Mirror）相關遊戲，讓訂閱用戶無須額外付費遊玩。Netflix首席運營總監Greg Peters更強調，將不會內建廣告及課金系統。

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責任編輯：張寶燕