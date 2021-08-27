【加密貨幣】韓國成立加密資產監管局 加強監管加密貨幣行業

就在韓國金融服務委員會主委高承範表示，不認為加密貨幣屬於金融資產後，該會昨日就宣布將設立加密資產監控局，以加強對虛擬資產、服務提供商的監管，密切監控可能存在的洗錢風險。

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據指，加密資產監管局將於9月正式成立，負責監管加密貨幣交易所和其他運營商的牌照，並監視包括欺詐和洗錢在內的可疑活動。該局隸屬於韓國金融情報院，後者是韓國金融服務委員會負責反洗錢工作的部門。

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韓國金融服務委員會曾於今年4月表示，未有向金融情報院註冊、在9月底前獲得牌照的交易所，將不能在韓國經營。

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