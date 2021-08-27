  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】韓國成立加密資產監管局 加強監管加密貨幣行業

環球政經 18:37 2021/08/27

分享：

就在韓國金融服務委員會主委高承範表示，不認為加密貨幣屬於金融資產後，該會昨日就宣布將設立加密資產監控局，以加強對虛擬資產、服務提供商的監管，密切監控可能存在的洗錢風險。

【政府工略】政府物流服務署請司機 無學歷要求 頂薪逾2.4萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據指，加密資產監管局將於9月正式成立，負責監管加密貨幣交易所和其他運營商的牌照，並監視包括欺詐和洗錢在內的可疑活動。該局隸屬於韓國金融情報院，後者是韓國金融服務委員會負責反洗錢工作的部門。

愈來愈多外國人到韓國買樓 中國人佔比連續9年第一 【見下頁

韓國金融服務委員會曾於今年4月表示，未有向金融情報院註冊、在9月底前獲得牌照的交易所，將不能在韓國經營。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

金融服務 南韓 金融 行業

上一篇文章

【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊