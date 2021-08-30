【職場熱話】公司內部電郵上款用甚麼？ Dear還是Hi？ 網民：直接打重點就算

公司用電郵來傳達訊息是十分正常的事，內部溝通總會比外部更少規矩。但一般要有的禮貌也是需要的，例如電郵的格式是否齊全等。近日有網民於網上討論區發文詢問，公司內部電郵要不要打Dear。

樓主說自己每天需要打十幾封電郵，所以不會打Dear，一天下來能省不少字。

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帖文一出，網民紛紛分享自己平時是怎麼打電郵的。有人會看收件人是誰，如果是自己部門的人就用Hi，不是就用Dear。不過有勇敢的網民就指自己對客人也是用Dear，其實都不會有人理。更有人稱自己連上下款也不打，直接打重點就算。

網民又分享自己看過最討厭的電郵，就是裝正式要打Dear，但下款又不是正常格式，奇奇怪怪。他們覺得香港打電郵真的很「老土」，用字太正式，就像去茶餐廳吃飯也要着西裝一樣。

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責任編輯：張瑋婷