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【財務自由】愈年輕世代到退休時愈少錢？退休顧問教你咁儲錢

理財智慧 18:00 2021/08/27

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美國西北相互人壽保險公司（Northwestern Mutual）進行「2021年規劃與進展研究」，研究調查了2,000多名美國成年人，分析了不同世代的人，平均個人儲蓄金額，以及預計到退休時他們所持的儲蓄金額，發現愈年輕的世代到退休時的金額愈少。

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研究發現，Y世代（25至40歲）的個人儲蓄平均為5.13萬美元（下同），而他們的退休賬戶平均餘額為6.33萬元。X世代（41至56歲）略領先於年輕一代，他們的個人儲蓄平均為6.71萬元，退休儲蓄為9.89萬元。

惟不論是X還是Y世代，這兩代人都遠遠落後於戰後嬰兒潮一代（57至75歲），他們的個人儲蓄平均為10.24萬元，退休賬戶中平均有13.89萬元。至於最年輕的Z世代（6到24歲），他們的個人儲蓄平均為3.59萬元，退休儲蓄為3.7萬元。

此外，是次研究亦發現，美國人的平均個人儲蓄同比增長達10%，單是2020年到2021年，已由6.59萬元增加至7.31萬元；退休儲蓄則從8.75萬元增加到9.88萬元，增長了13%。

【財務自由】夫婦40歲提早退休  舉家搬到葡萄牙嘆世界  堅守5大法則達成目標 【見下頁

想要在退休安慰無憂，退休顧問機構富達（Fidelity）就建議，30歲時最少要儲蓄到月薪金額，但到40歲時就要儲到月薪3倍的金額、50歲時儲到6倍、60歲時就要儲到8倍。以這Y世代在美國的收入中位數為34,103元為例，30歲最少要有3.4萬元；但到40歲就至少要有13.6萬元。

美國的X世代目標應該在50歲時就儲蓄約20.4萬元，惟這一代人的退休儲蓄平均為9.89萬美元，這似乎落後於專家的建議。
 

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 經濟 儲蓄 退休 美國 美元

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