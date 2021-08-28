【職場熱話】文職女拒絕同事表白 公司見面感尷尬 老闆想擢升卻有新Offer 陷兩難局面

俗話說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，職場戀情是很正常不過，但如果告白失敗之後，要看你自己如何看待相處這件事情，近日有網民於網上討論區發文，指自從發生了某一件事之後，同事見面很尷尬，惟老闆想幫樓主升職。可是，樓主坦言：「現時有其他工作應聘，人工多一點，前景也不錯。」，所以詢問網民意見。

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【職場熱話】畢業後第一份工 比上司「關心」忍唔住喊出嚟 網民:慢慢適應就會好 【下一頁】

此貼文一出後，引來討論，有些網民認為如果另一份工作的前景好一點就轉工，「哪一個前景好一點就選那一個工作。」、「轉工有很多因素，薪水和前途最重要，其次是同事，看回你的事情，三個因素都中了，那就轉工。」

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另有些網民不認同樓主現在去轉工，「為甚麼要為人事關係而轉工呢？」、「你說人工不是加很多，而且老闆想升你職。如果老闆短期內升你職，那你應該等升了職叫高一點價錢再辭職。」

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責任編輯：陳頌潔