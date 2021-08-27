  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：按兵不動（附Time code）

股市 15:40 2021/08/27

分享：

港股於全球央行年會及期指結算前交投靜，恒生指數高開後現倒跌。後市走勢點睇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）於節目內為你分析。（立即點擊收看／收聽。）

Time code

00：00 - 港股策略　按兵不動
02：30 - 恒大系股份反彈　不建議進取跟車
03：45 - 阿里巴巴 （09988） 挫逾3%抑遏大市
05：07 - 業績股解讀：泡泡瑪特 （09992） 股價挫逾7%
07：00 - 業績股解讀：東風集團 （00489） 派特別息有驚喜　股價彈升14%
08：13 - 股票推介：中國民航信息 （00696）
12：15 - 股票分析：美團 （03690） 390元持貨　前景如何？
13：44 - 股票分析：恒大物業 （06666） 短綫勿失5.42元　若失宜沽
14：55 - 股票分析：錦欣生殖 （01951） 前景如何
16：24 - 股票分析：中糧家佳康 （01610） 待向上突破2.36元才留意　
18：36 - 股票分析：安東油田服務 （03337） 未有貨可吼？
21：04 - 股票分析：創科 （00669） 有機會再上穿170元？
24：18 - 股票分析：中教 （00839） 跌完未？前景如何？
26：45 - 股票分析：完美醫療 （01830） 7.49元有貨　哪個價位步蝕？
29：00 - 股票分析：中通服 （00552） 仍有力上嗎？
30：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 仍有力反彈嗎？

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問，或到HKET App本節目 留言區提問. 

***

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：降軌約束（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/26
【ET講股通】梁耀康：降軌約束（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：烏雲蓋頂？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/25
【ET講股通】孫運喜：烏雲蓋頂？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：雨中陽光（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/24
【ET講股通】孫運喜：雨中陽光（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：反彈高位遇壓（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/23
【ET講股通】梁耀康：反彈高位遇壓（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰恒指尋底 再跌定博反彈？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/20
【ET講股通】梁耀康︰恒指尋底 再跌定博反彈？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
港股 股票 恒生指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、美滙回落跌穿93
【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、美滙回落跌穿93
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）