【職場熱話】上班導致有情緒病 打工仔寧不要錢想要健康 網民：份糧包埋㗎 睇開啲啦

香港工時出名過長，公司為了節省成本，不斷讓員工加班，工作辛苦令他們熬壞身體。亦有人情緒上受不了，需要去看精神醫生。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人因為工作而患上了情緒病。

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網民皆覺得不應該要為一份工作付出自己的健身，希望樓主想開。有情緒病過來人就指「東牢唔打西家」，找工作除了看工資和工作性質外，還要透過面試和其他途徑了解新公司的文化等，看看自己的性格是否適合。

有網民直言：「份糧包埋㗎，睇開啲啦」，沒有甚麼比準時出糧更重要。而且上班不用拼命的，不介意人工低就可以去做文員，甚至做保安也可以。

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責任編輯：張瑋婷