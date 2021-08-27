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粉嶺「蚊型」居屋呎價升穿1.5萬　開放式單位313萬沽

股樓投資 15:53 2021/08/27

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私手住宅價格持續上升，就連資助房屋也有同類情況，其中粉嶺雍盛苑一個開放式單位，實用面積僅206平方呎，早前呎價首度升穿1.5萬元大關，再創新高。中原地產洪文鋒說，粉嶺雍盛苑A座中層24室，實用面積206平方呎，開放式間隔，早前以313萬元易手，實用呎價約15,194元。 

資料顯示，雍盛苑於2000年入伙，建有3座住宅大廈，提供2,401個單位。由於雍盛苑遠離東鐵站，交通不便，故樓價向來低，但山屋苑巒環抱，環境舒服，而且自設商場，內有街市及民生商舖，能滿足日常所需。 

代理指，原業主於2017年以245萬元購入上址，持貨4年，現帳面獲利68萬元，單位期內升值約28%。 

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啟德THE HENLEY III價單公布　 恒地：開價克制　開放式238呎折實價625萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 雍盛苑 中原地產

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