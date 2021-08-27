【旅遊復甦】港人為了去旅遊願付更高旅費　近50%希望旅遊限制撤銷3個月內出發

▲ 有近半受訪者認為，旅遊限制撤銷後的3個月內離港旅遊。

香港人在疫情下較難外遊，令旅遊業生意慘淡。香港國際旅遊展（ITE）在舉行期間進行「疫後旅遊網上問卷調查」，共收到4,514份回覆，並發現港人對於外遊的需求仍然強勁。

調查顯示，有近半受訪者認為，旅遊限制撤銷後的3個月內離港旅遊，當中包括21%希望在旅遊限制撤銷後1個月內外遊；以及26%希望在3個月內離港旅遊。

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港人為了參加一個較安全的旅程，亦願意額外支付旅費，包括40%願意多付百分之十旅費、32%願意多付百分之二十旅費及9%願意多付百分之三十旅費。但亦有人不願多付旅費，達18%。

在選擇目的地上，港人認為考慮疫情相關事項為最重要因素，價格優惠在比較下較不重要。有33%受訪者認為，首要考慮旅遊限制和檢疫期；其次分別為27%的防疫及衛生措施、21%的彈性的取消/退款政策。而上述三項因素，均高於19%的價格優惠。

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哪些目的地最受歡迎？倘若不計算首先重開的地區，調查中，分別有33%受訪者，希望到東南亞，或中國內地、澳門及台灣旅行。其次依次序為東北亞、北美洲及歐洲，分別有17%和10%。

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事實上，該機構在今年5月初曾進行一次相似的問卷調查。據稱，上次收到約1,400份回覆中，受訪者的資料和調查結果與是次非常一致。另受訪者的年齡層和教育水平 ，亦是相若。當中，最大的年齡群組為40至59歲，而第三大群組為60歲或以上，兩組佔整體59%。近半受訪者的教育水平，均達至大學程度或以上。

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責任編輯：馬意文