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【潛力股精選】李偉傑：中芯國際 （00981）

股市 15:30 2021/08/27

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中芯國際 （00981） 將正式公布業績，預料毛利率將持續改善，獨立股評人李偉傑建議投資者可留意此股，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET午市精點》足本版（點擊↓）

Time code

00：06 - 港股市況速報

00：47 - 港股市況分析　成交額縮待外圍消息

03：05 - 股票分析：內險股績後造好 屬低位反彈

06：20 - 網信辦徵求監管互聯網算法規定 阿里巴巴 （09988） 升轉跌

09：00 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 績後向上 本地電商市場見頂？

11：16 - 股票推介：中芯國際 （00981） 待業績公布 國策支持

13：20 - 港股早市速報

***

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 潛力股精選

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