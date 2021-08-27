【潛力股精選】李偉傑：中芯國際 （00981）

中芯國際 （00981） 將正式公布業績，預料毛利率將持續改善，獨立股評人李偉傑建議投資者可留意此股，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00：06 - 港股市況速報

00：47 - 港股市況分析 成交額縮待外圍消息

03：05 - 股票分析：內險股績後造好 屬低位反彈

06：20 - 網信辦徵求監管互聯網算法規定 阿里巴巴 （09988） 升轉跌

09：00 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 績後向上 本地電商市場見頂？

11：16 - 股票推介：中芯國際 （00981） 待業績公布 國策支持

13：20 - 港股早市速報

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重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

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00：00 - 港股焦點速覽 盯緊儲局主席鮑威爾發言

01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況

02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

04：03 - 全球央行年會前 有何焦點要留意

06：52 - 若落實縮減買債 美股要調整幾多？

07：53 - 若美股真調整 最佳吸納位置在哪？

09：59 - 港股跟跌不跟升 尚有多少跌？

11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌 前景如何分析？

15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業 鋼鐵股可跟進？

17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？

21：06 - 港股開市前市況速報

22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）

23：49 - 美股台積電TSM加價 股價前景如何分析？

28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析

32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析

35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析

38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？

39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）

42：29 -港股開市後市況速報

45：53 - 財經日誌提提你