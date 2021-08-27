【換身份證】入境處：1977至79年出生人士可於9月20日起換領身份證

入境事務處今日（27日）公布，由1977、1978以及1979年出生的香港居民須於9月20日至11月18日期間，前往智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

換領新智能身份證時間表出爐 1973至1976年出生人士22日起可申請：【下一頁】

此安排適用於全港市民，不論永久性居民或在本港就業、投資、居留或求學的非永久性居民，均於指明期限內到換證中心辦理相關手續；而入境處亦有關愛安排，讓合資格申請人可攜同最多兩名65歲或以上親友和最多兩名殘疾人士一同換證。

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責任編輯：潘曉豐