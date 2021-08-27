【BNO移民英國】倫敦高球場倘改建住宅 可住30萬人

▲ 倫敦各大高爾夫球場的面積甚至大過倫敦其中一個市鎮，如改建住宅料可住30萬人。

倫敦市區樓價寸金尺土，如何擴大住宅供應成為焦點議題。英國一項研究指出，倫敦各大高爾夫球場的面積甚至大過倫敦其中一個市鎮，如改建住宅料可住30萬人。

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英國建築師柯蒂斯（Russell Curtis）進行研究，分析倫敦高球場能否有助紓緩住屋問題。研究指英國的高球場數目佔歐洲約四分之一，雖然倫敦面積僅佔英國國土約0.65%，但英國約5%的高球場都位於倫敦。

據悉，倫敦各個高球場加起來的面積甚至比倫敦布倫特（Brent）自治市更大，而布倫特的佔地面積約43.25 平方公里。

倫敦目前有94個高爾夫球場仍在使用中，43個屬於倫敦自治市鎮或各大公營機構。

這些球場佔地面積近1,600公頃，甚至較倫敦哈默史密斯與富勒姆自治市（Hammersmith & Fulham）更大。但倫敦900萬居民當中，只有少部分人使用這些球場。

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就以恩菲爾德（Enfield）自治市為例，當地有7個高球場，但市議會每年的租場費收益僅1.35萬英鎊（約14.4萬港元），甚至少過該區一間兩房單位的年租。

該市議會早前提出一項議案，建議將當地包括高爾夫球場的部分綠化地帶改為住宅用地，料可供應數千戶住宅，議案引起爭議。

根據英國城市規劃法例，倫敦大部分高球場屬於綠化地帶或都市開放用地，未能改建住宅。

柯蒂斯強調並非鼓勵將所有高球場改建住宅，但認為部分地區的高球場使用率不高，可考慮改建其它公共設施，令社區更多居民可享用設施。

責任編輯：鄭錦玲