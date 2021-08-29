【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家

近月活躍於社交平台Instagram（IG）的21歲意大利網紅Khaby Lame（真名Khabane Lame），因為專門拍攝諷刺網民欠缺生活智慧的影片而人氣急升。目前Khaby在影片平台TikTok更坐擁1億粉絲追蹤，IG則坐擁超過3,755萬粉絲追蹤，成為炙手可熱的新星之一。

Khaby主打推出無聲、精簡的逗笑影片，還有配合低成本製作及剪接技術，在網絡上嶄露頭角。他的影片靠著充滿喜感又無奈的厭世神情，以及擺出招牌手勢，不發一言來諷刺大眾身邊常見的無用又費時的發明。他曾經表示：「我這種沉默的反應就是全球語言。」

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失業反而成為契機 創作走喜劇路線

綜合外電報道，他原本只是一個的義大利北部市鎮的一間工廠工作的工人，不過因為在全球爆發新冠肺炎疫情期間失業，便由去年3月開始在TikTok上開設帳戶，拿起手機，就在睡房開始拍片。

由於Khaby喜愛主演情景喜劇成名的美國男演員Will Smith，所以亦決定往喜劇方向創作。他在低成本製作的情況下，僅用了4個月，已累積有1千萬followers。

目前他同時是繼知名舞者Charli D'Amelio之後，第二位在TikTok上粉絲突破1億的網紅，目前在TikTok上累積粉絲數量排行第二。歐洲知名足球員如迪比亞路（Alessandro Del Piero）及阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）也是他的粉絲。

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分析TikTok最近15則內容 可獲最高17.4萬贊助

據海外網紅數據分析平台「celebs life reel」指出，他主要透過TikTok獲得廣告商贊助，而該平台分析其最近15則內容的粉絲互動率（Engagement Rate），即簡易衡量貼文成效的指標，估計他平均可從贊助獲得約13,380美元（約10.4萬港元）至22,300美元（約17.4萬港元）。

該平台更由此推算，他的總資產介乎在100萬至200萬美元，即779萬至1,558萬港元。

IG粉絲飆升 潛在品牌合作收益近5百萬

除了TikTok以外，他近月更轉戰IG，頻頻在該平台上發布影片。據另一網紅行銷平台Influencer分析，他在最近3個月內，IG粉絲人數由1,100萬飆升至3,755萬。最新分析預計，其潛在品牌合作收益達1698.95台幣（約473萬港元）。

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責任編輯：張寶燕