【港股追蹤】泡泡瑪特上半年多賺1.5倍 不派中期息 績後急跌7%

本港首隻盲盒股泡泡瑪特（09992）公布中期業績，上半年多賺1.5倍至3.6億元（人民幣，下同），收益增近1.2倍至17.7億元，毛利率跌2.2個百分點至63.02%，不派發中期息。泡泡瑪特績後跌7.3%，報52.1元，成交3.6億元。

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以品牌計，Dimoo上半年內貢獻收入2.05億元，按年增74.5%；Molly收入達2.03億元，按年增81.9%。而單計SKULLPANDA的第二個系列熊喵熱潮的銷售額便達9280萬元；由集團內部設計的「小甜豆」亦錄得逾6370萬元收益。

期內，包括零售店及機器人商店的線下渠道共貢獻出50.9%收入；線上渠道佔38.3%，按年跌2.6個百分點；批發則按年升2.9個百分點至10.8%。

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泡泡瑪特上半年於內地的實體店數目淨增28家至215家，機器人商店增126家至1477家。線上銷售方面，集團於微信平台上推出小程序，期內收入增長1倍至3.25億元；而天貓、京東（09618）等電商渠道收入亦增1倍至3.5億元。

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