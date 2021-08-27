  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】泡泡瑪特上半年多賺1.5倍 不派中期息 績後急跌7%

股樓投資 16:22 2021/08/27

分享：

本港首隻盲盒股泡泡瑪特（09992）公布中期業績，上半年多賺1.5倍至3.6億元（人民幣，下同），收益增近1.2倍至17.7億元，毛利率跌2.2個百分點至63.02%，不派發中期息。泡泡瑪特績後跌7.3%，報52.1元，成交3.6億元。

【拼多多】拼多多單季轉虧為盈 社區團購補貼或減少  詳情請看[下一頁]

以品牌計，Dimoo上半年內貢獻收入2.05億元，按年增74.5%；Molly收入達2.03億元，按年增81.9%。而單計SKULLPANDA的第二個系列熊喵熱潮的銷售額便達9280萬元；由集團內部設計的「小甜豆」亦錄得逾6370萬元收益。

期內，包括零售店及機器人商店的線下渠道共貢獻出50.9%收入；線上渠道佔38.3%，按年跌2.6個百分點；批發則按年升2.9個百分點至10.8%。

【券商點睇】中資電力股加大新能源投資 估值重估空間甚大  詳情請看[下一頁]

泡泡瑪特上半年於內地的實體店數目淨增28家至215家，機器人商店增126家至1477家。線上銷售方面，集團於微信平台上推出小程序，期內收入增長1倍至3.25億元；而天貓、京東（09618）等電商渠道收入亦增1倍至3.5億元。

【同場加映】孫子市法：契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數? 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

泡泡瑪特（09992） 中國概念股 港股 補貼 成交 京東（美：JD） 銷售 批發 天貓 設計

上一篇文章

【新冠疫情】世衛計劃9月底前完成 運送1億劑科興及國藥疫苗至非洲及亞洲國家

下一篇文章

【換身份證】入境處：1977至79年出生人士可於9月20日起換領身份證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言