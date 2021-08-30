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【樓市熱話】買第一層樓後剩多少錢？ 存款是否清倉？ 網民：預備半年供樓錢先好買

理財智慧 09:00 2021/08/30

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近日疫情逐漸穩定，各行各業開始正常營業，經濟復甦，樓市也跟着回升。近日有網民於網上討論區發文詢問大家，買第一層樓的時候是否清倉了存款。

樓主想問沒有父幹，靠自己儲蓄買樓的人，給了多少錢的首期，存款剩了多少，心理壓力大不大等。

【延伸閱讀】環境保護署請減廢主任 月薪4.4萬元 需具有最少4年經驗【下一頁

    點擊圖片放大
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帖文一出，網民紛紛分享自己的經歷。有人感嘆「當初買600萬的單位，做了八成按揭，戶口只剩8000元。佣金也得等到收樓後才有錢給」，他第一個月壓力很大，戶口沒錢之餘，銀行還沒批按揭，「出完第一份糧才鬆動少少。」亦有網民指自己十分輕鬆，當年20多歲用300萬首期買樓，還剩一百萬用。

有網民就建議尚未買樓的人要存好半年供樓錢才好去買，不然就會十分狼狽。

有人笑言，「買到第三層都係清倉」

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責任編輯：張瑋婷

疫情 壓力 經濟 儲蓄 網上討論區 銀行

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