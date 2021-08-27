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【iPhone 13】傳iPhone 13比原定爆料日提早出場　9月14日發布　另有預購及開售日期　

科技 15:11 2021/08/27

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蘋果（Apple）新機iPhone 13系列尚未發布，不過近日有關iPhone 13的消息不斷，知名爆料達人Jon Prosser日前更指出，根據他的消息來源，iPhone 13系列將會在9月17日開放預購，9月24日上市。

如果該爆料達人的消息屬實，按此推算，蘋果將會在9月7日公布新iPhone發布會的舉辦日期，發布會將定於9月14日舉行。

料iPhone 13 Pro Max版本最貴　售8,537元

綜合外電消息，今年iPhone 13將有4種機款同步上市，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro，以及最高階的iPhone 13 Pro Max。價格方面，據目前外電資訊顯示，iPhone 13 mini為699美元（約5,444港元），iPhone13為799美元（約6,207港元），iPhone 13 Pro為999美元（約7,760港元），iPhone 13 Pro Max則是1099美元（約8,537港元）。

最多8種配色

  • （Letsgodigital圖片）
  • （Letsgodigital圖片）
  • （Letsgodigital圖片）
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據傳，iPhone 13及iPhone 13 mini兩款機型，將有粉紅色、橙色、薄荷綠色、粉藍色可選。iPhone 13 Pro Max兩款機型則會有黑、白、金、玫瑰金、紅、紫、湖水綠及玫瑰粉色，共有8種配色可選。

責任編輯：張寶燕

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