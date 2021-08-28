【職場熱話】發現老闆的秘密 下屬擔心被炒 網民：當無事發生就好了

每個人心中都有秘密，但如果不幸被同事或下屬發現，那怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指最近發現了老闆的秘密，樓主擔心連工作都沒有。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來不少熱議，有不少網民認為這是不能說的秘密，如果說了是死罪來的，情況就如踼爆女人戴「砵仔糕」一樣，扮不知道就可以了，「老闆戴假髮代表他很介意別人笑他『地中海』，如果你向其他同事說老闆戴假髮，萬一被老闆知道是你爆出來的話，老闆一定嬲妳。」、「崩口人忌崩口碗，以後不要向你老闆說起。」、「不要周圍說，易地而處，你也不開心被人笑光頭。」、「當無事發生就好了，千萬不要與同事說，否則後患無窮。」

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有網民搞笑地表示「全香討都知道，可能你老闆也在看。」、「每次看到老闆要扮無事，忍笑很辛苦吧？」、「發現老闆秘密，工作量大增。」、「準備好轉工嗎?」，更有人安慰樓主不要擔心被針對，「老闆照常與你打招呼，意思是無事啦！」

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責任編輯：陳頌潔