【Tesla充電站】Tesla南昌及將軍澳超級充電站啟用　設分段收費模式

▲ Tesla最新的V3 Supercharging超級充電站為於南昌V Walk和將軍澳健明A停車場。

隨著Tesla推出首部純電動中型SUV Model Y，Tesla亦宣布更多充電網絡發展計劃詳情，其中包括最新V3 Supercharging超級充電站在日前正式啟用。

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Tesla Supercharger 超級充電器以高達120kWh的速度充電，於30分鐘內即可為車輛充滿一半電，足夠行駛超過270公里。兩個最新的超級充電站位於南昌V Walk和將軍澳健明A停車場。南昌V Walk提供3個Supercharger超級充電器；將軍澳健明A停車場則共有3個Supercharger超級充電器及8個Destination Charger目的地充電器。

Tesla 全新充電收費制度將分開繁忙及非繁忙時段收費，8:01am至9:00pm的繁忙時段收費為$3.1/kWh；9:01pm至8:00am的非繁忙時段收費為$1.55/kWh。

現時 Tesla 在全港現時設有39個超級充電站，提供共193個超級充電器及超過600個目的地充電器。Tesla 表示，將會在更多地區劃開設更多超級充電及目的地充電站，下一個選址會在九龍西。

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責任編輯：蘇穎琪