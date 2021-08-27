【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升

英國早前已全面解封，民眾可以重新參與大型活動。英國即將迎接解封後的首個銀行假期周末，連場大型活動舉行在即，預計會吸引約50萬人參與。英國衛生部門估計，活動完結後確診新冠肺炎的人數會急升。另外，之前舉行的大型活動的地區新增確診人數持續上升。

【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診 【下一頁】

今年初因封城緣故，英國多個大型活動延後。解封後的首個英國銀行假期周末將有最少8個大型活動，加上周末預計多數晴天，估計大批英國民眾會外出。英媒按照英國列車運營商協會（Rail Delivery Group）的數據推算，周末的車票銷售更勝疫情前水平，預料約50萬人會在周末參加大型活動。

英國衛生官員指出，8月初的Boardmasters音樂節完結後，康沃爾郡（Cornwall）及德文郡（Devon）的年輕人確診率增加5倍。康沃爾郡截至本周初為止錄得共約2.6萬宗確診，當地官員相信逾5,000宗與Boardmasters音樂節有關。因此，衛生部預料周末連場大型活動結束，英國將會新增更多確診。

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色 【下一頁】

康沃爾郡衛生總監威格爾斯沃思（Rachel Wigglesworth）呼籲民眾，在出發前先做橫向流動檢測（lateral flow tests），無門票人士避免前往當地。威格爾斯沃思指解封加上疫苗計劃成功使民眾放下防疫戒心，讓康沃爾郡醫療系統備受壓力。威格爾斯沃思強調，與新冠病毒共存的概念並非假設病毒已經消失。

責任編輯：吳漢培