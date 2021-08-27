  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升

環球政治 15:12 2021/08/27

分享：

英國早前已全面解封，民眾可以重新參與大型活動。英國即將迎接解封後的首個銀行假期周末，連場大型活動舉行在即，預計會吸引約50萬人參與。英國衛生部門估計，活動完結後確診新冠肺炎的人數會急升。另外，之前舉行的大型活動的地區新增確診人數持續上升。

【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診  【下一頁】

今年初因封城緣故，英國多個大型活動延後。解封後的首個英國銀行假期周末將有最少8個大型活動，加上周末預計多數晴天，估計大批英國民眾會外出。英媒按照英國列車運營商協會（Rail Delivery Group）的數據推算，周末的車票銷售更勝疫情前水平，預料約50萬人會在周末參加大型活動。

英國衛生官員指出，8月初的Boardmasters音樂節完結後，康沃爾郡（Cornwall）及德文郡（Devon）的年輕人確診率增加5倍。康沃爾郡截至本周初為止錄得共約2.6萬宗確診，當地官員相信逾5,000宗與Boardmasters音樂節有關。因此，衛生部預料周末連場大型活動結束，英國將會新增更多確診。

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色 【下一頁】

康沃爾郡衛生總監威格爾斯沃思（Rachel Wigglesworth）呼籲民眾，在出發前先做橫向流動檢測（lateral flow tests），無門票人士避免前往當地。威格爾斯沃思指解封加上疫苗計劃成功使民眾放下防疫戒心，讓康沃爾郡醫療系統備受壓力。威格爾斯沃思強調，與新冠病毒共存的概念並非假設病毒已經消失。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
2021/08/26
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
2021/08/24
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會
2021/08/23
【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
2021/08/21
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫
2021/08/20
【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫

你可能感興趣

【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
12:20 2021/08/26
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
15:38 2021/08/24
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會
15:13 2021/08/23
【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會
疫情 英國 新冠肺炎疫情 疫苗 休閒活動

上一篇文章

【BNO移民英國】倫敦高球場倘改建住宅 可住30萬人

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）
TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人