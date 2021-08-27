▲ 【中概股風暴】WSJ：內地擬禁掌大量敏感用戶數據的企業在美國上市 傳第四季實施

《華爾街日報》引述消息人士報道，內地將制定新監管規則，禁止持有大量敏感用戶數據的內地企業在美國上市，例如涉及互聯網、電信和教育等與政治或國家安全有關的行業。報道指，新規定將於今年第四季實施。

網信辦於7月已表示，掌握逾100萬用戶個人資料的企業，海外上市須通過網絡安全審查，詳情可見【下一頁】

華爾街日報指，目前部分公司已被要求推遲至第四季新規實施後，才在海外上市。新規定會要求企業必須獲得跨部門委員會的批准，才能正式進行海外IPO。該委員會將於未來幾個月內成立。

消息人士也指，部分行業，如醫藥行業擁有相對不太敏感的用戶數據，相信仍會獲內地放行。

中證監暫未回應報道。

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編輯﹕賴奕羚

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