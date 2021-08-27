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【中概股風暴】據報內地擬禁擁有大量敏感用戶數據的企業赴境外上市 傳第四季實施

股市 15:11 2021/08/27

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《華爾街日報》報道引述消息人士指，內地將制定新監管規則。

《華爾街日報》報道引述消息人士指，內地將制定新監管規則，禁止持有大量敏感用戶數據的公司在境外上市，例如涉及互聯網、電信和教育等與政治或國家安全有關的行業。報道指，新規定將於今年第四季實施。

網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市，須申報網絡安全審查，詳見﹕【下一頁】

報道亦指，目前部分公司已被要求推遲至第四季新規實施後，才能進行海外上市。新規定會要求企業必須獲得跨部門委員會的批准，才能正式進行海外IPO。該委員會將於未來幾個月內成立。

消息人士也指，部分行業，如醫藥行業擁有相對不太敏感的用戶數據，相信仍會獲內地放行。

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編輯﹕賴奕羚

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