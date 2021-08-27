【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，增至超過10萬新冠肺炎患者住院，重返今年1月疫情高峰的水平。美國政府數據顯示醫院病床使用率明顯上升，各地醫療系統面臨更大壓力。

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美國衛生部公布疫情數據，顯示全美6,023間醫院共有近78萬張病床，病床整體使用率達到78%。全美有超過10.1萬人因感染新冠肺炎住院，佔全國5,845間醫院病床使用率約13.23%。

佛羅里達州疫情引起憂慮。該州的住院新冠患者人數明顯高於多州，本周的新冠肺炎死亡率更創新高。根據《紐約時報》的追蹤數據，該州的7日平均死亡患者數字為228人，甚至較去年8月及今年1月的疫情高峰時更高。

根據約翰霍普金斯大學截至周三（25日）的疫情追蹤數據，美國7日確診平均數達到15.2萬宗，按周升幅達到11%。

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美國新冠疫苗整體完成接種率為52%（部分美國人接種只需一劑的強生疫苗）。但美國南部某些新冠疫苗接種率偏低的州分，確診數字近期急增。

其中阿拉巴馬州的疫苗完成接種率僅得37%未過半，屬全國最低。該州只有12%的住院患者有接種疫苗，深切治療部床位已爆滿，無法應付持續增加的新冠重症患者。

德州、肯塔基、阿肯色、路易斯安那、夏威夷、密西西比及俄勒岡州的住院新冠患者數字也破紀錄。

責任編輯：鄭錦玲