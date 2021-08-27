  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平

環球社會熱點 14:08 2021/08/27

分享：

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，增至超過10萬新冠肺炎患者住院，重返今年1月疫情高峰的水平。美國政府數據顯示醫院病床使用率明顯上升，各地醫療系統面臨更大壓力。

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色 【下一頁】

美國衛生部公布疫情數據，顯示全美6,023間醫院共有近78萬張病床，病床整體使用率達到78%。全美有超過10.1萬人因感染新冠肺炎住院，佔全國5,845間醫院病床使用率約13.23%。

佛羅里達州疫情引起憂慮。該州的住院新冠患者人數明顯高於多州，本周的新冠肺炎死亡率更創新高。根據《紐約時報》的追蹤數據，該州的7日平均死亡患者數字為228人，甚至較去年8月及今年1月的疫情高峰時更高。

根據約翰霍普金斯大學截至周三（25日）的疫情追蹤數據，美國7日確診平均數達到15.2萬宗，按周升幅達到11%。

【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞 【下一頁】

美國新冠疫苗整體完成接種率為52%（部分美國人接種只需一劑的強生疫苗）。但美國南部某些新冠疫苗接種率偏低的州分，確診數字近期急增。

其中阿拉巴馬州的疫苗完成接種率僅得37%未過半，屬全國最低。該州只有12%的住院患者有接種疫苗，深切治療部床位已爆滿，無法應付持續增加的新冠重症患者。

德州、肯塔基、阿肯色、路易斯安那、夏威夷、密西西比及俄勒岡州的住院新冠患者數字也破紀錄。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
今日
英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
2021/08/26
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別
2021/08/26
新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別
【澳洲疫情】悉尼所在州確診首破千 醫院設臨時帳篷
2021/08/26
【澳洲疫情】悉尼所在州確診首破千 醫院設臨時帳篷
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
2021/08/26
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成

你可能感興趣

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
今日 13:46
英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
18:41 2021/08/26
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別
19:25 2021/08/26
新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別
疫情 傳染病 疫苗 佛羅里達 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）

下一篇文章

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間15:00）
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人