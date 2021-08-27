【電商挑戰】電商顧客重視網絡安全　零售商宜用專業域名及企業電郵增網上形象

▲ 香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示， 零售商在尋求多種推廣渠道的同時，切勿忽視控制網絡安全的重要性。

新冠疫情出現，更多市民養成網上購物的習慣。有調查指，消費者在網上購物時愈來愈重視網絡安全，建議零售商在開展電商業務時，應在網絡安全方面投放更多資源，例如可應用專用的域名註冊及電子郵件地址，加強公司的網上形象及可信度。

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香港互聯網註冊管理有限公司公佈「香港電商與網絡安全問卷調查2021」結果顯示，自香港受疫情影響，香港電商業務有所增長，91％香港居民在2020年曾在網上購物，而與前年比較，每日都會上網購物的消費者，由19％增加至28％。此外，有近87％受訪者表示，在疫情過去後，仍將繼續網上購物，進佔本地市場與保障數碼身分的策略香港的電商顧客，大部分（75％）均經多元銷售渠道購物，然而只有41％的零售商提供多種銷售渠道。

在網上購物，網絡安全也更加重要。該調查顯示，於2020年，36％電商顧客收過與其網購相關的可疑訊息：其中，有11％曾因網購而遭洩露資料，有45％更不知自己的資料已遭洩露正面而言，電商顧客越來越注重網絡安全。大部分網上顧客（73％）在選擇網店時，會考慮其網絡安全和個人隱私控制。同時，在瀏覽網店時，最受關注的問題尚包括網站是否採用HTTPS（78％）與保障帳戶安全（73％）。然而，其中只有52％相信，網店會將他們的個人或支付訊息處理得當。由零售商的角度而言，「網絡安全與合規」（39％），為從事電商業務時，須面對的三大困難之一。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示， 零售商在尋求多種推廣渠道的同時，切勿忽視控制網絡安全的重要性。建議零售商在將業務活動轉移到網上時，應保護他們的數碼身分，並應用專用的域名註冊及電子郵件地址來加強公司的網上形象及可信度。

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責任編輯：蘇穎琪