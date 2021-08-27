英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色

英國因應新冠疫情，定期更新旅遊名單。英國最新增加拿大、丹麥等7個國家及地區入綠色旅遊名單，即來自有關地區旅客入境英國免隔離，措施下周一（30日）起生效。英國同時上調泰國及黑山兩國的風險級別至紅色，從兩地回國英國公民需在酒店接受隔離。

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英國綠色旅遊新增國家及地區包括葡萄牙自治區亞速爾群島（Azores）、加拿大、丹麥、芬蘭、列支敦士登（Liechtenstein）、立陶宛及瑞士。從以上地區入境英國旅客無論是否完成疫苗接種，一律無需接受隔離，但需在出入境英國時接受檢測，措施將在當地時間下周一凌晨4時起生效。據悉，加拿大目前仍禁止英國居民入境。

英國交通部同時修改紅色名單，新增泰國及歐洲巴爾幹半島國家黑山。英國只限英國居民及愛爾蘭公民從兩地入境英國，入境後需在政府指定地點自費接受隔離11晚，費用最少需2,285英鎊（約2.4萬港幣）。英國交通部表示，新「紅區」國家確診病例增加及基因監控水平較低，開放有關地區旅行會對英國公共衛生構成更大風險。

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英國每3周更新旅行名單，目前大部分國家及地區屬於黃色名單。英國豁免來自黃色名單地區，完成疫苗接種成年旅客隔離要求，但要求在出入英國境時必須接受檢測。若旅客尚未完成疫苗接種則需居家隔離10日，並接受測試。香港目前仍屬綠色名單。

責任編輯：李俊儀