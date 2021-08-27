【業績｜盲盒】泡泡瑪特半年多賺1.5倍、不派中期息　午後跌近半成

▲ 【業績|盲盒】泡泡瑪特半年多賺1.5倍 不派中期息

泡泡瑪特 （09992） 公布，上半年多賺1.5倍至3.6億元（人民幣，下同），期內收益增1.2倍至17.7億元，毛利率跌2.2百分點至63.02%。泡泡瑪特未擬派中期息。

泡泡瑪特公布業績後，午市開市早段平穩，但其後跌幅擴大至近5%，最新報53.75元，成交逾2億元。

泡泡瑪特的主要品牌Molly和Dimoo上半年收入分別達2.03億元、2.05億元，按年增81.9%和74.5%，而今年新推出的SKULLPANDA第二個系列熊喵熱潮，單一系列銷售額達9280萬元，內部設計推出的「小甜豆」，期內收益也超6370萬元。

泡泡瑪特上半年在大陸線下門店數目淨增28家至215家，機器人商店淨增126家至1477家。網上銷售方面，泡泡瑪特微信平台上自主研發設計的小程序，上半年收入增1倍至3.25億元，而天貓、京東等電商渠道收入也增1倍至3.53億元。

泡泡瑪特上半年收入中，50.9%來自零售店和機器人店，線上渠道佔比少2.6百分點至38.3%，批發佔比增2.9百分點至10.8%。

累計註冊會員較半年前增400萬至1141萬人，上半年會員貢獻銷售額佔比91.8%，會員複購率為49%。

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編輯：麥德銘

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